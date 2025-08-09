Hakan Çalhanoğlu hangi takımı tuttuğunu açıkladı!

Hakan Çalhanoğlu, hakkındaki transfer iddialarına noktayı koydu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğünü anlatan yıldız futbolcu, tüm süreci netleştirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

"Ben A Milli Takım kaptanıyım ve nezaket olarak Ali beyle görüştüm. Açıkçası Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyorum. Ben, Galatasaray taraftarıyım. Benim hangi takımlı olduğum belli. Şu an için ise Inter'de devam etmek istiyorum."

HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ NEDEN OLMAMIŞTI?

Inter, dünyadaki en iyi orta sahalardan kabul edilen Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon Euro bonservis istemiş ve transfer zora girmişti.