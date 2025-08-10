Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

ABD'nin gümrük tarifeleri sonrası kahve piyasasında tedirginlik hakim

Dünyanın en büyük kahve üreticilerinden Brezilya'ya ABD'nin uyguladığı yeni gümrük tarifeleri küresel düzeyde tedirginliği artırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'nin gümrük tarifeleri sonrası kahve piyasasında tedirginlik hakim
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 00:27
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 00:47

'nin yeni gümrük tarifelerinde başlattığı ağır uygulamalar sonrası 'ya da başlatılan yüzde 50 ithalat vergisi kahveyi de sarstı. Bu hareketküresel kahve ticaretinde soru işaretlerini artırdı. Brezilya'nın ABD'li kahve devlerinin de önemli tedarikçileri arasında olduğu biliniyor.

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Hansen "ABD'nin Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarifelerinin kahve piyasasına etkisi sınırlı. Piyasalar bu kararın ABD kahve ithalatı ve tüketimi üzerinde ne gibi bir etki yaratabileceğini ölçmeye çalışıyor" dedi.

ABD'nin gümrük tarifeleri sonrası kahve piyasasında tedirginlik hakim

KÜRESEL KAHVE PİYASALARINDA ENDİŞE HAKİM

Bu kararla birlikte küresel kahve arzının ne durumda olabileceği ve bunun fiyatlara ne şekilde yansıyacağı kahve yatırımcılarını ilgilendiren ana konular arasında yer alıyor.

Brezilya küresel kahve üretiminde önde gelirken, ABD de ülkenin kahve ihracatında en önemli pazarları arasında yer alıyor.

Son dönemde iklimsel olaylar kahve piyasasını etkilerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından Brezilya'nın da etkilenmesi gözlerin kahve piyasasına çevrilmesine neden oldu.

Brezilya'nın başka pazarlara yönelebileceği öngörüleri öne çıkarken, Brezilya'ya vergi uygulamasının arz endişelerine neden olup olmayacağı da belirsizlikler içeriyor.

Kahve tüccarlarının vergilerden kaçınmak amacıyla transit ticaret yoluna gitme ihtimali ise maliyetleri artırma riski taşıyor.

ABD'nin gümrük tarifeleri sonrası kahve piyasasında tedirginlik hakim

KAHVE FİYATLARI ÖNCE UÇTU SONRA TEPETAKLAK OLDU

2025 yılı kahve fiyatlarında sert dalgalanmaların görüldüğü bir dönem olarak kayıtlara geçti.

Geçen sene dünyanın en büyük Arabica üreticisi Brezilya ve robusta çekirdeğinin ana üreticisi Vietnam'daki sıkılaşan arz görünümünün etkisiyle sert yükselen kahvenin libre fiyatı ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladıktan hemen sonra Kolombiya'ya ilave uygulayabileceğine yönelik açıklamalarıyla 4,2995 dolarla tarihi zirveyi gördü.

Brezilya ve Vietnam'da havanın kurak olması nedeniyle üretime yönelik endişeler kahve fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer almıştı.

Ancak daha sonra kahve fiyatları düşüşe geçerek yıl içerisinde 2,7725 dolara kadar geriledi. Fiyatların çok yükselmiş olması nedeniyle uzun vadeli alımların nispeten ertelenmesi kahve fiyatlarındaki düşüşün ana sebeplerinden biri oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Starbucks'ta soğuma sürüyor! Kahve devinin tadı kaçtı
Bakan Kacır duyurdu! Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında
ETİKETLER
#brezilya
#gümrük vergisi
#Abd
#Kahve Fiyatlari
#Küresel Kahve Piyasası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.