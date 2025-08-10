ABD'nin gümrük tarifeleri sonrası kahve piyasasında tedirginlik hakim

ABD'nin yeni gümrük tarifelerinde başlattığı ağır uygulamalar sonrası Brezilya'ya da başlatılan yüzde 50 ithalat vergisi kahveyi de sarstı. Bu hareketküresel kahve ticaretinde soru işaretlerini artırdı. Brezilya'nın ABD'li kahve devlerinin de önemli tedarikçileri arasında olduğu biliniyor.

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Hansen "ABD'nin Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarifelerinin kahve piyasasına etkisi sınırlı. Piyasalar bu kararın ABD kahve ithalatı ve tüketimi üzerinde ne gibi bir etki yaratabileceğini ölçmeye çalışıyor" dedi.



KÜRESEL KAHVE PİYASALARINDA ENDİŞE HAKİM

Bu kararla birlikte küresel kahve arzının ne durumda olabileceği ve bunun fiyatlara ne şekilde yansıyacağı kahve yatırımcılarını ilgilendiren ana konular arasında yer alıyor.

Brezilya küresel kahve üretiminde önde gelirken, ABD de ülkenin kahve ihracatında en önemli pazarları arasında yer alıyor.

Son dönemde iklimsel olaylar kahve piyasasını etkilerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından Brezilya'nın da etkilenmesi gözlerin kahve piyasasına çevrilmesine neden oldu.

Brezilya'nın başka pazarlara yönelebileceği öngörüleri öne çıkarken, Brezilya'ya vergi uygulamasının arz endişelerine neden olup olmayacağı da belirsizlikler içeriyor.

Kahve tüccarlarının vergilerden kaçınmak amacıyla transit ticaret yoluna gitme ihtimali ise maliyetleri artırma riski taşıyor.

KAHVE FİYATLARI ÖNCE UÇTU SONRA TEPETAKLAK OLDU



2025 yılı kahve fiyatlarında sert dalgalanmaların görüldüğü bir dönem olarak kayıtlara geçti.

Geçen sene dünyanın en büyük Arabica üreticisi Brezilya ve robusta çekirdeğinin ana üreticisi Vietnam'daki sıkılaşan arz görünümünün etkisiyle sert yükselen kahvenin libre fiyatı ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladıktan hemen sonra Kolombiya'ya ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamalarıyla 4,2995 dolarla tarihi zirveyi gördü.

Brezilya ve Vietnam'da havanın kurak olması nedeniyle üretime yönelik endişeler kahve fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer almıştı.

Ancak daha sonra kahve fiyatları düşüşe geçerek yıl içerisinde 2,7725 dolara kadar geriledi. Fiyatların çok yükselmiş olması nedeniyle uzun vadeli alımların nispeten ertelenmesi kahve fiyatlarındaki düşüşün ana sebeplerinden biri oldu.