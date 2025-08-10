Menü Kapat
TGRT Haber
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın vefat etti

Bir süredir özel Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın'dan acı haber geldi. Şıvgın 75 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın vefat etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
03:37
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
03:41

İki hafta önce yoğun bakıma kaldırılan Türk siyasetinin tanınmış isimlerinden eski Halil Şıvgın'dan kötü haber geldi. 75 yaşındaki eski bakan tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

DERVİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

75 yaşındaki Şıvgın'ın haberine ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Milletimize hizmetleriyle iz bırakmış, 46. Hükûmet’te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 47. Hükûmet’te ise Sağlık Bakanı olarak görev yapmış değerli devlet ve siyaset insanı, kıymetli büyüğümüz Halil Şıvgın’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın vefat etti

HALİL ŞIVGIN KİMDİR?

Halil Şıvgın, 1950 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Şıvgın, kariyerine serbest avukat olarak başladı. Siyasi hayata ise Anavatan Partisi’nin (ANAP) kurucu üyelerinden biri olarak adım attı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üç dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 46. Hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 47. Hükümet döneminde ise Sağlık Bakanlığı görevlerini üstlendi. Görev süresince sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması adına önemli adımlar attı.

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın vefat etti

Siyasi kariyeri boyunca Milliyetçi Hareket Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve Grup Başkanvekilliği gibi görevlerde bulundu. Ancak zamanla yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle 'den ayrıldı. 1999 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, ancak seçimi kazanamadı.

Aynı zamanda serbest avukatlık yapan Halil Şıvgın ticaret alanında da faaliyet gösterdi.

AK Partili eski bakan hayatını kaybetti
ETİKETLER
#vefat
#mhp
#sağlık bakanı
#Siyaseti
#Türkiye Politikası
#Halil Şıvgın
#Anap
#Gündem
TGRT Haber
UYGULAMALAR
