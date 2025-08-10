Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın vefat etti

İki hafta önce yoğun bakıma kaldırılan Türk siyasetinin tanınmış isimlerinden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'dan kötü haber geldi. 75 yaşındaki eski bakan tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

DERVİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

75 yaşındaki Şıvgın'ın vefat haberine ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Milletimize hizmetleriyle iz bırakmış, 46. Hükûmet’te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 47. Hükûmet’te ise Sağlık Bakanı olarak görev yapmış değerli devlet ve siyaset insanı, kıymetli büyüğümüz Halil Şıvgın’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

HALİL ŞIVGIN KİMDİR?

Halil Şıvgın, 1950 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Şıvgın, kariyerine serbest avukat olarak başladı. Siyasi hayata ise Anavatan Partisi’nin (ANAP) kurucu üyelerinden biri olarak adım attı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üç dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 46. Hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 47. Hükümet döneminde ise Sağlık Bakanlığı görevlerini üstlendi. Görev süresince sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması adına önemli adımlar attı.

Siyasi kariyeri boyunca Milliyetçi Hareket Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve Grup Başkanvekilliği gibi görevlerde bulundu. Ancak zamanla yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle MHP'den ayrıldı. 1999 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, ancak seçimi kazanamadı.

Aynı zamanda serbest avukatlık yapan Halil Şıvgın ticaret alanında da faaliyet gösterdi.