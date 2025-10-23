Dünkü Şampiyonlar Ligi maç sonuçları 22 Ekim! Hafta tamamlandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şampiyonlar Ligi yakından takip edilirken dün akşam Galatasaray, rakibini yenmeyi başardı. Dünkü Şampiyonlar Ligi maç skorları da netleşti.
Galatasaray-Bodo/Glimt (Norveç): 3-1
Athletic Bilbao (İspanya)-Karabağ (Azerbaycan): 3-1
Chelsea (İngiltere)-Ajax (Hollanda): 5-1
Atalanta (İtalya)-Slavia Prag (Çekya): 0-0
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Liverpool (İngiltere): 1-5
Sporting (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-1
Monaco (Fransa)-Tottenham (İngiltere): 0-0
Real Madrid (İspanya)-Juventus (İtalya): 1-0
Bayern Münih (Almanya)-Club Brugge (Belçika): 4-0