Barış Boyun ve Daltonlar çetesine operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Barış Boyun ve Daltonlar çetesine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyon, çetelerin faaliyetlerini engellemeye yönelik planlı şekilde yürütüldü.
Emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyonda, Barış Boyun ve Daltonlar çetesi ile bağlantılı şüpheliler tek tek tespit edildi.
Şüphelilerin adresine daha sonra ekipler tarafından baskın yapıldı. Operasyonda toplam 47 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.