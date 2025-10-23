Menü Kapat
17°
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Victor Osimhen gecesi! Tarihe geçti, Okan Buruk'u da geride bırakacak

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle geceye damga vurdu. Nijeryalı yıldız, attığı gollerle sarı-kırmızılıların tarihine geçmeyi başardı. Osimhen 2 gol atması durumunda teknik direktör Okan Buruk'u da geçecek.

’ın dünyaca ünlü yıldızı 'nde 3-1 kazandıkları Bodo/Glimt maçında attığı gollerle adından söz ettirdi. Maçın en iyi oyuncusu seçilen Osimhen sarı-kırmızılı formayla 'nda üst üste gol atma rekorunu kırdı.

Victor Osimhen gecesi! Tarihe geçti, Okan Buruk'u da geride bırakacak

Galatasaray formasıyla Avrupa'da üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu Burak Yılmaz ile paylaşan Nijeryalı yıldız, Bodo/Glimt karşılaşmasında da tabelayı değiştirerek serisini 7 maça taşıyarak rekorun tek başına sahibi oldu. Osimhen, bu süreçte 8. kez fileleri havalandırdı.

"DEVLER LİGİ"NDEKİ EN ERKEN GOLÜ KAYDETTİ

Victor Osimhen'in 3. dakikada attığı gol, Galatasaray tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bulduğu en erken gol olarak kayıtlara geçti.

ICARDİ'Yİ GEÇTİ, 6. SIRAYA YERLEŞTİ

Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 9 gole ulaşan Victor Osimhen, Mauro Icardi'yi geride bıraktı. Sarı-kırmızılı ekipteki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, 9. Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan 8 müsabakada 7 kez fileleri havalandıran Osimhen, 9. müsabakayı 2 golle kapatarak toplamda 9 gole ulaştı.
Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 8 gollü Mauro Icardi'yi geçerek 6. sıraya yerleşti.

Milan Baros ve Shabani Nonda'nın 12'şer golle zirvede yer aldığı listede Mario Jardel ve Gheorge Hagi 11'er, Harry Kewell ise 10 golle ilk 5'te yer alıyor.

Victor Osimhen gecesi! Tarihe geçti, Okan Buruk'u da geride bırakacak

OKAN BURUK’U GEÇECEK

Victor Osimhen, Galatasaray kariyerindeki 42. golünü kaydetti. Victor Osimhen, ayrıca 42 gollü Erdal Keser'i yakalayarak kulüp tarihinin en golcü oyuncular sıralamasında ilk 20'ye girdi. Yıldız golcü, 2 gol daha atması durumunda teknik direktör Okan Buruk'u (43) geçecek.

Okan Buruk, Victor Osimhen'in dünyanın en elit santrforlarından biri olduğunu söylerek "Osimhen'e verilen 75 milyon avro düşük kaldı" dedi.

