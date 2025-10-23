Eyüpsultan’da korku dolu anlar! Okulun kapısı çocukların üzerine düştü: 1'i ağır 4 yaralı

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulda meydana gelen olayda, çocuklar oyun oynarken kapıyı aşağıya doğru çekince korku dolu anlar yaşandı. Gevşeyen kapı 4 öğrencinin üzerine düştü. 1’i ağır yaralı olan 4 öğrenci tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Çocukların üstüne düşen kapı olaydan sonra onarıldı. Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

"3 TANE ÇOCUK KAPIYA ASILIYORDU"

Kardeşini okuldan aldığı esnada kapının düştüğünü gören Muhammed Uçar, "Ben kardeşimi alırken 3 tane çocuk, güvenlik kapıyı açarken kapıya asılıyordu. Beraber çekerken kapı üç tane çocuğun üstüne düştü" dedi.

4 ÇOCUK YARALANDI

Ümran Akyıldız isimli bir vatandaş ise, "Ben burada satış yapıyordum. Tabi ki sesi duyduk. Ambulanslar ve polis geldi. Sonrasında okuldan çıkan bayanlara sorduk. Giriş kapısı düşmüş. Olay nasıl oldu görmedim. Kalabalıktı orası. 3 çocuk zarar görmüş. Sağlık durumu birinin ağır olduğunu duyduk" şeklinde konuştu.