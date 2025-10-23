Kamyonet ile minibüs çarpıştı! Kazada genel başkan yardımcısı da yaralandı: Kaza yerinde can pazarı

Çorum'da Sungurlu kara yolu Koparan mevkiinde meydana gelen kazada; Fuat Y. idaresindeki kamyonet ile Ahmet H. yönetimindeki minibüs çarpıştı.

İKİ ARAÇ DA KARŞI ŞERİDE FIRLADI

Kazada çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da karşı şeride fırladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ARALARINDA GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DA VAR

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Yüksel G. ve Celil Y. ile kamyonette bulunan işçiler Zülküf I. ve Ceyhun Emre K. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle Çorum-Sungurlu karayolunun Çorum istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.