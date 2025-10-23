Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kalan maçları! Devler Ligi'nde 5 maça daha çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından taraftarlar tarafından Galatasaray Şampiyonlar Ligi kalan maçlarının takvimi merak edilmeye başlandı. Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki sıradaki rakibi Hollanda ekibi Ajax oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Şampiyonlar Ligi kalan maçları! Devler Ligi'nde 5 maça daha çıkacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 09:54

'nde heyecan son sürat devam ediyor. 3. hafta karşılaşmaları kapsamında temsilcimiz , Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi.

Taraftarlar tarafından heyecanla takip edilen karşılaşmanın sonucunda sarı-kırmızılılar 3-1 rakibini mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bodo/Glimt mücadelesinin ardından taraftarlar tarafından Galatasaray Şampiyonlar Ligi kalan maçları araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kalan maçları! Devler Ligi'nde 5 maça daha çıkacak

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇLARI

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında 5 maça daha çıkacak. Bu karşılaşmalarda sırasıyla , Royale Union SG, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılıların en erken karşılaşması ise 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23.00'da Ajax karşısında olacak. Galatasaray, Hollanda deplasmanında 3 puanı alarak tur ihtimalini arttırmayı hedefliyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kalan maçları! Devler Ligi'nde 5 maça daha çıkacak

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı diğer mücadeleler şöyle:

  • 5 Kasım 2025 23.00 | Ajax - Galatasaray
  • 25 Kasım 2025 20:45 | Galatasaray - Union Saint Gilloise
  • 9 Aralık 2025 23:00 | Monaco - Galatasaray
  • 21 Ocak 2026 20:45 | Galatasaray - Atletico Madrid
  • 28 Ocak 2026 23:00 | Manchester City - Galatasaray
Galatasaray Şampiyonlar Ligi kalan maçları! Devler Ligi'nde 5 maça daha çıkacak

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 puan topladı. İlk hafta oynanan Eintracht Frankfurt mücadelesinden mağlubiyet ile ayrılan sarı-kırmızılılar, Liverpool ve Bodo/Glimt karşısında ise üçer puanın sahibi oldu. 6 puan ile Galatasaray güncel olarak lig tablosunda 14. sırada yer alıyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#ajax
#Bodo/glimt
#Şampiyonlar Ligi Puan Durumu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.