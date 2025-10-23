Galatasaray Şampiyonlar Ligi kalan maçları! Devler Ligi'nde 5 maça daha çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. 3. hafta karşılaşmaları kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi.

Taraftarlar tarafından heyecanla takip edilen karşılaşmanın sonucunda sarı-kırmızılılar 3-1 rakibini mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bodo/Glimt mücadelesinin ardından taraftarlar tarafından Galatasaray Şampiyonlar Ligi kalan maçları araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇLARI

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında 5 maça daha çıkacak. Bu karşılaşmalarda sırasıyla Ajax, Royale Union SG, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılıların en erken karşılaşması ise 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23.00'da Ajax karşısında olacak. Galatasaray, Hollanda deplasmanında 3 puanı alarak tur ihtimalini arttırmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı diğer mücadeleler şöyle:

5 Kasım 2025 23.00 | Ajax - Galatasaray

25 Kasım 2025 20:45 | Galatasaray - Union Saint Gilloise

9 Aralık 2025 23:00 | Monaco - Galatasaray

21 Ocak 2026 20:45 | Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak 2026 23:00 | Manchester City - Galatasaray

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 puan topladı. İlk hafta oynanan Eintracht Frankfurt mücadelesinden mağlubiyet ile ayrılan sarı-kırmızılılar, Liverpool ve Bodo/Glimt karşısında ise üçer puanın sahibi oldu. 6 puan ile Galatasaray güncel olarak lig tablosunda 14. sırada yer alıyor.