Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi: Kerem Aktürkoğlu ezeli rakibe gidiyor!

15 May 2024 21:25 - Güncelleme : 15 May 2024 21:26

Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kalan takımların yeni sezon kadro planlamaları da başladı. Üst üste ikinci şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Süper Lig ve Avrupa kulüplerini peşine taktı.

FORMASINI BARIŞ ALPER'E KAPTIRDI

Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim döneminden itibaren gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak konusuydu.

Birçok kulübün transfer listesinde yer alan milli futbolcu ligin ikinci yarısında formasını Barış Alper Yılmaz'a kaptırdı.

SÜRPRİZ BEŞİKTAŞ İDDİASI!

Son haftalarda teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihinde yer almayan Kerem Aktürkoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fotospor'un haberine göre; Kerem Aktürkoğlu, ezeli rakip Beşiktaş'ın radarına girdi.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Haberde Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel'in Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri ile temasa geçerek bir görüşme yapacağı ifade edildi.

AVRUPA OLMAZSA BEŞİKTAŞ

Milli futbolcunun kendisiyle ilgilenen yurt dışından bir takım ile anlaşamaması halinde Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakabileceği belirtildi.

52 MAÇTA 15 GOL-9 ASİST