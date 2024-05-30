Süper Lig'in son bileti Bodrumspor'un!

30 May 2024 22:56 - Güncelleme : 30 May 2024 22:59

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta 19. dakikada Gökdeniz Bayraktar'ın attığı gol ile Bodrumspor 1-0 öne geçti. 44. dakikada Sakaryaspor'dan Rotman kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve devre 1-0'lık skorla bitti.

İkinci yarıda 10 kişi ile mücadeleye devam eden Sakaryaspor 72. dakikada Dimitrov ile 1-1'lik eşitliği sağlamış oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 sona erdi.

UZATMADA MAÇ KOPTU

Uzatmalara da hızlı başlayan Bodrumspor, 94. dakikada Celutska ile yeniden üstünlüğü yakaladı.

103. dakikada Tunahan Akpınar'ın kaydettiği gol maçın skorunu belirlerken 3-1 oldu.

105+4. dakikada Tunahan Akpınar ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçta başka gol olmadı ve Bodrumspor, Sakaryaspor'u 3-1 ile geçerek adını Süper Lig'e yazdırmayı başardı.