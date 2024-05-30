Süper Lig'in son bileti Bodrumspor'un!
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biterek uzatmaya giden maçta 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Süper Lig'e Eyüpspor ve Göztepe'den sonra yükselen üçüncü takım oldu.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta 19. dakikada Gökdeniz Bayraktar'ın attığı gol ile Bodrumspor 1-0 öne geçti. 44. dakikada Sakaryaspor'dan Rotman kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve devre 1-0'lık skorla bitti.
İkinci yarıda 10 kişi ile mücadeleye devam eden Sakaryaspor 72. dakikada Dimitrov ile 1-1'lik eşitliği sağlamış oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 sona erdi.
UZATMADA MAÇ KOPTU
Uzatmalara da hızlı başlayan Bodrumspor, 94. dakikada Celutska ile yeniden üstünlüğü yakaladı.
103. dakikada Tunahan Akpınar'ın kaydettiği gol maçın skorunu belirlerken 3-1 oldu.
105+4. dakikada Tunahan Akpınar ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Maçta başka gol olmadı ve Bodrumspor, Sakaryaspor'u 3-1 ile geçerek adını Süper Lig'e yazdırmayı başardı.