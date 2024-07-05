TFF duyurdu! Merih Demiral için hazırlanan savunma gönderildi!

05 Temmuz 2024 13:13 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 13:23

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya iletti.

Federasyon yetkililerinden alınan bilgiye göre, yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma, UEFA Disiplin Kuruluna gönderildi.

'DAHA ÖNCE DE YAŞANDI' VURGUSU

UEFA'nın soruşturmayla ilgili kararını gün içinde vermesi bekleniyor.

TFF'nin savunma dosyasında, daha önce yaşanmış örneklere yer verilerek bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların simgesi olduğu öne çıkarıldı.