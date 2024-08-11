Tolgay Arslan, Japonya Ligi'nde fırtınalar estiriyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 22:46 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 22:47
Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, Japonya Ligi'nde harikalar yapıyor. Son lig maçında rakip takıma karşı yedekten oyuna giren Arslan, 2 gol atarak takımına 3 puanı kazandırmayı başardı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan, Avustralya'nın Melbourne City takımından geçtiğimiz ay transfer olduğu Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'da ikinci lig maçına çıktı.
Japonya J1 Ligi'nin 26 haftasında Cerezo Osaka'yı konuk eden Hiroshima, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Michael Skibbe'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Sanfrecce Hiroshima'ya 3 puanı getiren golleri 78 ve 85. dakikalarda Tolgay attı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, 63. dakikada Hayao Kawabe'nin yerine maça dahil oldu.
Kaynak: tgrthaber.com