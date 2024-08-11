Tolgay Arslan, Japonya Ligi'nde fırtınalar estiriyor!

11 Ağustos 2024 22:46 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 22:47

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Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan, Avustralya'nın Melbourne City takımından geçtiğimiz ay transfer olduğu Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'da ikinci lig maçına çıktı.

Japonya J1 Ligi'nin 26 haftasında Cerezo Osaka'yı konuk eden Hiroshima, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Michael Skibbe'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Sanfrecce Hiroshima'ya 3 puanı getiren golleri 78 ve 85. dakikalarda Tolgay attı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, 63. dakikada Hayao Kawabe'nin yerine maça dahil oldu.