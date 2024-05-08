Tolunay Kafkas'tan Emre Mor açıklaması: Galatasaray maçında oynayacak mı?

08 May 2024 18:27 - Güncelleme : 08 May 2024 18:35

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu.

Radyospor'dan Salim Manav'a konuşan Kafkas, Galatasaray maçı ve Emre Mor'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY MAÇI SÖZLERİ: "LİGİN EN FORMDA TAKIMIYLA OYNACAĞIZ"

Galatasaray maçı için ise Kafkas, "Türkiye Ligi'nin en formda takımıyla karşılaşacağız. Hem çok gol atıyorlar, hem de set hücumuna karşı çok iyi oynayan oyuncuları var. O gün çok iyi oynamamız lazım. Bunun dışında çok şanslı olmamız lazım. İyi bir oyun planıyla sonuç elde etmek istiyoruz. Oyunun bölümlerini değil, tamamını iyi oynamak zorundayız. 1 puan olur, 3 puan olur. Bizim için rakip fark etmiyor. Her maçtan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz" ifadeleri kullandı.

"EMRE MOR HAZIR"

Emre Mor'un sakatlık durumu hakkında konuşan Tolunay Kafkas, "Emre Mor sakatlığını tamamen atlattı. Daha iyiye gidiyor. Emre, Kayserispor maçında ikinci yarıda oynadı, problem yok. Şu anda hazır" dedi.

20 MAÇTA 1 GOL 4 ASİST

Ocak ayında Fenerbahçe'den kiralanan Emre Mor, bu sezon 20 maça çıkarken 1 gol atıp 4 de asist yaptı.