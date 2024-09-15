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Trabzonspor - Beşiktaş maçı 11'ler belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Eylül 2024 19:37 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 19:41
Trabzonspor - Beşiktaş maçı 11&#039;ler belli oldu!

Bordo-mavili takım evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın 11'leri açıklandı.

Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan  Malheiro, Savic, Denswil, Eren  Okay, Mendy, Bardhi  Visca, Orsic, Banza.

Beşiktaş: Mert  Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku  Musrati, Gedson  Rashica, Rafa, Mario  Immobile.

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Kaynak: tgrthaber.com
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