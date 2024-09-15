Trabzonspor - Beşiktaş maçı 11'ler belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Eylül 2024 19:37 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 19:41
Bordo-mavili takım evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın 11'leri açıklandı.
Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Malheiro, Savic, Denswil, Eren Okay, Mendy, Bardhi Visca, Orsic, Banza.
Beşiktaş: Mert Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku Musrati, Gedson Rashica, Rafa, Mario Immobile.
Kaynak: tgrthaber.com