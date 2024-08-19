Trabzonspor, Uruguaylı golcü Maxi Gomez ile yollarını ayırdı!

19 Ağustos 2024 22:14 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 22:18

Trabzonspor, golcü futbolcu Maxi Gomez'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a duyurdu.

Uruguaylı futbolcuya 700 bin Euro fesih tazminatı ödeyecek olan bordo mavililerin yaptığı açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 4 (Dört) eşit taksit halinde 700.000.-EUR fesih bedeli ödenecektir."

SEZON KARNESİ

Maxi Gomez geçen sezonu LaLiga takımı Cadiz'de geçirdi ve sahaya çıktığı 33 maçta gol sevinci yaşayamadı.