Trabzonspor, Uruguaylı golcü Maxi Gomez ile yollarını ayırdı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 22:14 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 22:18
Bordo-mavili takım Uruguaylı golcü Maxi Gomez ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını KAP'a açıkladı.
Trabzonspor, golcü futbolcu Maxi Gomez'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a duyurdu.
Uruguaylı futbolcuya 700 bin Euro fesih tazminatı ödeyecek olan bordo mavililerin yaptığı açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 4 (Dört) eşit taksit halinde 700.000.-EUR fesih bedeli ödenecektir."
SEZON KARNESİ
Maxi Gomez geçen sezonu LaLiga takımı Cadiz'de geçirdi ve sahaya çıktığı 33 maçta gol sevinci yaşayamadı.
Kaynak: tgrthaber.com