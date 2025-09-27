Trabzonspor'da Fatih Tekke'den takıma mesaj!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den maç sonu kritikleri geldi. Genç hoca, hem penaltıyı hem de kovulma ihtimalini gündeme taşıdı.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN ÇARPICI SÖZLER

Bordo mavililerin kazandığı penaltı hakkında yorum yapan Fatih Tekke, "Galibiyet mutluluk verici. Bana göre kesinlikle hak ettiğimiz bir maçtı. Çok daha iyi bitireceğimiz hücumlar olabilirdi. Açıkçası maç enteresan geçti. Futbol böyle bir oyun, hemen cezalandırıyor. Genel hatlarıyla olumlu bir maçtı ama son dakikalarda biraz daha süre olsa sıkıntı yaşayabilirdik. Bir tane penaltı pozisyonu var, tartışmaya açık. Bence penaltı değil dedim dördüncü hakeme ama henüz izlemedim. Camianın ve taraftarın beklentisi birleşince bu kolay bir şey değil. Bu oyuncuların hata yapmaları gerekiyor. Ama hata yaparlarsa, böyle böyle hoca da kovdurtabilirler. Onu da söyleyeyim." ifadelerini kullandı.