19°
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den takıma mesaj!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanından 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından oyunu değerlendiren Fatih Tekke, takımına ilginç bir mesaj verdi.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den takıma mesaj!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
27.09.2025
23:00
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
23:03

'da 'den maç sonu kritikleri geldi. Genç hoca, hem penaltıyı hem de kovulma ihtimalini gündeme taşıdı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den takıma mesaj!

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN ÇARPICI SÖZLER

Bordo mavililerin kazandığı penaltı hakkında yorum yapan Fatih Tekke, "Galibiyet mutluluk verici. Bana göre kesinlikle hak ettiğimiz bir maçtı. Çok daha iyi bitireceğimiz hücumlar olabilirdi. Açıkçası maç enteresan geçti. Futbol böyle bir oyun, hemen cezalandırıyor. Genel hatlarıyla olumlu bir maçtı ama son dakikalarda biraz daha süre olsa sıkıntı yaşayabilirdik. Bir tane penaltı pozisyonu var, tartışmaya açık. Bence penaltı değil dedim dördüncü hakeme ama henüz izlemedim. Camianın ve taraftarın beklentisi birleşince bu kolay bir şey değil. Bu oyuncuların hata yapmaları gerekiyor. Ama hata yaparlarsa, böyle böyle hoca da kovdurtabilirler. Onu da söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den takıma mesaj!

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'UN GALİBİYETİNDE GOLLER KİMLERDEN GELDİ?
Bordo mavililer; Augusto, Onuachu (2) ve Sikan ile zafere uzanmıştı.
Trabzonspor'dan zirve takibi: 7 gollü maçta 3 puan geldi!
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun tazminat maddesi: Ali Koç'un kuralı karşılık buldu!
