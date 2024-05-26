Tuttuğu takım küme düşen Devlet Bahçeli'den sürpriz talep!

26 May 2024 17:44 - Güncelleme : 26 May 2024 17:46

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bugün oynanacak ve sezonun tamamlanacağı Süper Lig ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

"BU YIL TAKIMLAR KÜME DÜŞMESİN"

Bengü Türk TV'nin haberine göre: Devlet Bahçeli, "Asrın felaketinin yaraları henüz sarılmadı. Türk futbolunun, strese girmemesi için bu yıl takımlar küme düşmesin." çağrısında bulundu.

TUTTUĞU TAKIM KÜME DÜŞTÜ!

Devlet Bahçeli'nin tuttuğu takım Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 yenilerek sezonun bitimine bir hafta kala lige veda etmişti.

Bahçeli, Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçtan önce de Fatih Karagümrük'e destek paylaşımı yapmıştı.

BEŞİKTAŞ ÜYELİĞİNDEN AYRILMIŞTI

Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrılan MHP lideri Bahçeli, Fatih Karagümrük takımını destekleyeceğini açıklayarak, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" demişti.