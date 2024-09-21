UEFA'nın Eski Başkanı Michel Platini'den futbolda devrim olacak öneri!

21 Eylül 2024 11:53 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 11:54

UEFA'nın eski başkanı Michel Platini'den çok konuşulacak bir öneri geldi. Dünyaca ünlü efsane futbol adamı, maçların 11'e 11 yerine 10'a 10 oynamasının rekabeti artırabileceğini söyledi.

UEFA​ Eski Başkanı Michel Platini ilginç bir öneride bulundu.

Efsane futbol​ adamı takımların maçları 11'e 11 yerine 10'a 10 oynamasının rekabeti artırabileceğini söyledi.

FUTBOLSEVERLERDEN DESTEK GÖRDÜ

Bu öneri sosyal medyada gündem olurken büyük destek de gördü.

Futbolseverler maçların yüksek fizik kalite ve buna bağlı olarak üretkenlikten uzak savunma futboluna dönmesi nedeniyle bu öneriye sıcak bakıyor. Taraftarlar maçların daha gollü geçmesi gerektiğini savunuyor.

''10'A 10 OYNAMAK REKABETİ ARTIRABİLİR''

Platini yaptığı açıklamada, "Belki de takımlar sahaya artık 10'a 10 çıkmalı. Futbol 1900'den beri 11'e 11 oynanıyor ama 1900'lerde futbolcular bugünden daha az koşuyordu ve daha yavaşlardı. Aynı zamanda fiziksel olarak da güçsüzlerdi. 10'a 10 oynamak rekabeti artırabilir." ifadelerini kullandı.