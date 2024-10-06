van Bronckhorst maç sonrası açıklamalarda bulundu! 'Çok üzgünüz'

06 Ekim 2024 22:45 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 22:50

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü, 1-1'lik beraberlik sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. van Bronckhorst, 'Çok üzgünüz 3 puanı almak istedik ama bu futbol' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Gaziantep FK deplasmanından 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maç sonrası siyah-beyazlıların Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Daha önce de dediğim gibi zor bir maç olacaktı zaten. Mücadele edilmesi gereken bir maç olacaktı. Rakip de mücadele edecekti. 1-0'ı bulduk Ciro'nun penaltı golüyle. Ondan sonra iki taraflı bir oyun haline geldi. Doğru geçişlerle ikinci golü bulamadık. İkinci yarıda rakibe fazlasıyla fırsat verdik. Son 10-15 dakika özellikle zor geçti. Bu dönem fiziksel ve mental yorgunluğumuz oluştu. Doğru kararları veremedik. Topu tutma anlamında ve oyunu kontrol etme anlamında... Sonunda da golü yemiş bulunduk. Çok üzgünüz. 3 puanı almak istedik ama bu futbol. Devam edeceğiz. Bugün 2 puan kaybettik ve bu bölümü 1 puanla bitirmiş oluyoruz. Evimizde oynayacağımız bir sonraki Konya maçı ile ligin diğer bölümüne başlayacağız.

"TÜM SEVİYELERDE MÜCADELE ETMEK İSTİYORUZ"

Yoğun maç temposuna dikkat çeken van Bronckhorst, "Birkaç haftadır 3 günde 1 maç temposundayız. Perşembe günü de zor bir maç oynadık. Bugün de fiziksel bir maç oldu. Defansın arkasına atılan toplar, ikinci toplar anlamında fiziksel bir mücadele oldu. Mental anlamda da güçlü olunması gereken bir maçtı. Biz, savaştık. İstediğimiz mücadeleyi koymak istedik. İstediğimiz tabii ki de galip gelmekti. Rakip için doğru yere düşen bir top sonucunda golü yemiş bulunduk. Son haftalarda güçlü takımlarla oynuyoruz ama toparlanacağız. Milli takım arası var. Milli takıma giden oyuncularımız olacak. Milli takıma gitmeyenler için iki haftalık bir hazırlık sürecimiz olacak. Ligde oynayacağımız sonraki blok da zor olacak aynı zamanda. Tüm seviyelerde mücadele etmek istiyoruz ve her maçta tabii ki de galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Yapmak istiyoruz. Savaşacağız. İstediğimiz sonucu bugün alamadık ama bir sonraki içeride oynayacağımız Konya maçıyla lige tekrar döneceğiz" dedi.