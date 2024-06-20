Ve Mourinho sahaya indi! Sosyal medyadan ilk mesajını paylaştı

20 Haziran 2024 12:41 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:52

Fenerbahçe'nin sezona iddialı bir giriş yaparak göreve getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho mesaisine başladı.

"1. GÜN" MESAJI

Tatilinin ardından yeniden İstanbul'a gelerek Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan tecrübeli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından "1. Gün" yazılı bir de paylaşım yaptı.

FUTBOLCULAR DA GELİYOR

Diğer yandan sarı-lacivertli futbolcular ise 22-23 Haziran’daki sağlık kontrollerinin ardından tesislerde toplanmaya başlayacak. İlk etap çalışmalarını 24-29 Haziran’da Topuk Yaylası'nda yapacak olan Fenerbahçe, 2-13 Temmuz tarihlerinde de Avusturya'nın Bad Wastersdolf kasabasında kamp yapacak.