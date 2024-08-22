Vincenzo Montella, Abdullah Avcı'ı İsviçre'de ziyaret etti!

22 Ağustos 2024 19:11 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 19:12

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor'u ziyaret etti.

Trabzonspor bu akşam UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre takımı St. Gallen ile karşılaşacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir araya gelen İtalyan teknik adam, kendisiyle takımın son durumu, Türk futbolu ve milli takımı ilgilendiren konular hakkında fikir alışverişi yaptı ve deplasmanda oynanacak müsabakada Trabzonspor'a başarılar diledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu akşam oynanacak St. Gallen - Trabzonspor karşılaşmasını St. Gallen Arena'da izleyecek.

Montella geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş tesislerini ziyaret ederek Jose Mourinho ve Giovanni van Bronckhorst ile toplantı gerçekleştirmişti.