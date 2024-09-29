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Vincenzo Montella, Kayserispor'u ziyaret etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Eylül 2024 22:11 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 22:14
Vincenzo Montella, Kayserispor&#039;u ziyaret etti!

A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Kayserispor'u ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Kayserispor​ teknik direktörü Burak Yılmaz​ ile Türk futbolu​ ile milli takıma ilişkin bir görüşme gerçekleştiren İtalyan teknik adam Montella​, takım antrenmanını da izledi.

Montella'ya ziyaretinde A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino, A Milli Takım Kaleci Antrenörü Ozan Özerkan ile A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da eşlik etti.

İtalyan çalıştırıcı ayrıca yarın akşam oynanacak Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasını da ekibiyle statta izleyecek.

Vincenzo Montella, Kayserisporu ziyaret etti

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Kaynak: tgrthaber.com
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