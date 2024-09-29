Vincenzo Montella, Kayserispor'u ziyaret etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Eylül 2024 22:11 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 22:14
A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Kayserispor'u ziyaret etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz ile Türk futbolu ile milli takıma ilişkin bir görüşme gerçekleştiren İtalyan teknik adam Montella, takım antrenmanını da izledi.
Montella'ya ziyaretinde A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino, A Milli Takım Kaleci Antrenörü Ozan Özerkan ile A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da eşlik etti.
İtalyan çalıştırıcı ayrıca yarın akşam oynanacak Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasını da ekibiyle statta izleyecek.
Kaynak: tgrthaber.com