Volkan Demirel sürprizi: Geri dönüyor!

25 Eylül 2024 09:56 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 09:57

Hatayspor ile yollarını ayırdıktan sonra yorumculuğa başlayan teknik direktör Volkan Demirel'e Süper Lig'e dönüş ihtimali belirdi. Adana Demirspor, 42 yaşındaki teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den bebek müjdesi! Boşanacakları iddia edilmişti

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den bebek müjdesi! Boşanacakları iddia edilmişti

Trendyol Süper Lig​'de son olarak Hatayspor'u çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel​, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

ADANA DEMİRSPOR​ DEVREDE

Fanatik'te yer alan habere göre; Volkan Demirel, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor ile görüşmelere başladı.

MURAT SANCAK​ İLE GÖRÜŞTÜ

42 yaşındaki teknik adamın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve önümüzdeki günlerde sürecin netleşeceği ifade edildi.

KARAGÜMRÜK VE HATAYSPOR'U ÇALIŞTIRDI

Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Fatih Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı.

Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.

Volkan Demirel, Hatayspor ile yollarını 3 Mayıs'ta ayırmıştı.