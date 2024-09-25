Volkan Demirel sürprizi: Geri dönüyor!
Hatayspor ile yollarını ayırdıktan sonra yorumculuğa başlayan teknik direktör Volkan Demirel'e Süper Lig'e dönüş ihtimali belirdi. Adana Demirspor, 42 yaşındaki teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de son olarak Hatayspor'u çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.
ADANA DEMİRSPOR DEVREDE
Fanatik'te yer alan habere göre; Volkan Demirel, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor ile görüşmelere başladı.
MURAT SANCAK İLE GÖRÜŞTÜ
42 yaşındaki teknik adamın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve önümüzdeki günlerde sürecin netleşeceği ifade edildi.
KARAGÜMRÜK VE HATAYSPOR'U ÇALIŞTIRDI
Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Fatih Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı.
Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.
Volkan Demirel, Hatayspor ile yollarını 3 Mayıs'ta ayırmıştı.