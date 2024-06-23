Wan Bissaka Aslan oluyor: Anlaşma sağlandı! İşte ödenecek bonservis

23 Haziran 2024 11:00 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 11:10

Galatasaray ile anlaşan Batshuayi'nin eşi isyan etti: "Çocuğumun ölmesini dileyenler utanın!"

Galatasaray ile anlaşan Batshuayi'nin eşi isyan etti: "Çocuğumun ölmesini dileyenler utanın!"

Transferde önceliği sağ bek ve orta sahaya veren Galatasaray, listenin 1 numaralı ismi Aaron Wan-Bissaka’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

26 yaşındaki futbolcuyla bir süredir temas halinde olan sarı-kırmızılılar, tüm detaylar üzerinde anlaşma sağladı.

3.5 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Bissaka’nın Galatasaray’a senelik 3.5 milyon Euro’ya “Evet” dediği ifade edildi.

İngiliz futbolcunun transferi için Manchester United ile bonservis pazarlığının tamamlanması bekleniyor.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO'NUN ALTINDA OLACAK

Manchester United'ın Bissaka için ilk etapta 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.

Fanatik'te yer alan habere göre; Yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varılması, pazarlıklarda Galatasaray cephesinin elini güçlendirdi. Oyuncunun da talebiyle birlikte bonservis bedelinin 7-10 milyon Euro bandına çekilmesi hedefleniyor.