Wilfried Zaha Premier Lig yolcusu: Sürpriz talip çıktı!

01 May 2024 20:59 - Güncelleme : 01 May 2024 21:06

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-kırmızılıların sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcunun yeniden Premier Lig'e dönebileceği aktarıldı.

ZAHA'YA FULHAM KANCA ATTI

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fulham'ın Fildişi Sahilli yıldız futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.

Fulham'ın Wilfried Zaha transferi için kısa süre içerisinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı vurgulanırken Galatasaray'ın 31 yaşındaki kanat oyuncusu için ne kadar bonservis bedeli talep edeceğinin belirsiz olduğu belirtildi.

4.3 MİLYON EURO KAZANIYOR!

Galatasaray, Wilfried Zaha'ya sezon başında 2 milyon 330 bin Euro imza parası ödedi. Sarı-kırmızılılar, başarılı futbolcuya maaş olarak yıllık 4 milyon 350 bin Euro garanti ücret ödüyor.

39 MAÇTA 10 GOL-5 ASİST

Fildişi Sahilli yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 39 maçta 10 gol atarken 5 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro civarında gösterilen Wilfried Zaha'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.