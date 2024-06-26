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Wilfried Zaha yeni sezona Sarıyer'de hazırlanıyor!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Skorer
26 Haziran 2024 14:53 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:56
Wilfried Zaha yeni sezona Sarıyer&#039;de hazırlanıyor!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Fildişi Sahilli oyuncunun Sarıyer Belediyesi Çayırbaşı Stadı'nda antrenman yapması şaşırttı.

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da yapacağı antrenmanla açacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.

Galatasaray, ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.

ZAHA SEZONU ÇAYIRBAŞI STADI'NDA AÇTI

Geçen sezon performansı ile beklentileri karşılamayan Wilfried Zaha topbaşı yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına takım arkadaşlarından önce başlayan ve bu sezona damga vurmak isteyen Fildişi Sahilli yıldızın Sarıyer Belediyesi Çayırbaşı Stadı’nda antrenman yapması şaşırttı.

Kaynak: Skorer
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