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Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'de! Anlaşmanın şartları belli oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 14:47 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 14:50
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe&#039;de! Anlaşmanın şartları belli oldu

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler hem oyuncuyla hem de kulübü Sevilla ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Uzun süredir Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için yoğun uğraş veren Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE'DEN 20 MİLYON EURO BONSERVİS

İspanyol basınında yer alan habere göre; Youssef En-Nesyri ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, teklifini 20 milyon euroya çıkardığı ve Sevilla'ya hemen dönüş yapılması için ultimatom verildi.

JOSE MOURİNHO TRANSFERDE DEVREYE GİRDİ

Görüşmelerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun etkin rol aldığı ve futbolcuyu ikna etmede önemli bir görev üstlendiği aktarıldı.

Haberde transferin gün içinde sonuçlanabileceği ve Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlandığı ifade edildi.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'de! Anlaşmanın şartları belli oldu - 1. Resim

EN-NESYRİ İLE 4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Faslı golcü yıllık 4 milyon euro net ücret ve başarı bonusu kazanacak.

KULÜPLE DE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe ve Sevilla anlaşmaya varılan bonservis bedeli üzerinden taksit sayısını görüşüyor.

Kulüpten sonra, oyuncu ile de her konuda anlaşıldı ve Faslı golcü teklife 'evet' dedi.

41 MAÇTA 20 GOL-3 ASİST

Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En-Nesyri, geçen sezon 41 maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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