Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'de! Anlaşmanın şartları belli oldu

19 Temmuz 2024 14:47 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 14:50

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Fenerbahçe için büyük transfer iddiası: Wesley için 18 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe için büyük transfer iddiası: Wesley için 18 milyon euroluk teklif

Uzun süredir Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için yoğun uğraş veren Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE'DEN 20 MİLYON EURO BONSERVİS

İspanyol basınında yer alan habere göre; Youssef En-Nesyri ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, teklifini 20 milyon euroya çıkardığı ve Sevilla'ya hemen dönüş yapılması için ultimatom verildi.

JOSE MOURİNHO TRANSFERDE DEVREYE GİRDİ

Görüşmelerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun etkin rol aldığı ve futbolcuyu ikna etmede önemli bir görev üstlendiği aktarıldı.

Haberde transferin gün içinde sonuçlanabileceği ve Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlandığı ifade edildi.

EN-NESYRİ İLE 4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Faslı golcü yıllık 4 milyon euro net ücret ve başarı bonusu kazanacak.

KULÜPLE DE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe ve Sevilla anlaşmaya varılan bonservis bedeli üzerinden taksit sayısını görüşüyor.

Kulüpten sonra, oyuncu ile de her konuda anlaşıldı ve Faslı golcü teklife 'evet' dedi.

41 MAÇTA 20 GOL-3 ASİST

Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En-Nesyri, geçen sezon 41 maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.