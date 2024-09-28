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Yusuf Yazıcı Olympiacos'ta!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Eylül 2024 20:09 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 20:30
Yusuf Yazıcı Olympiacos&#039;ta!

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunan ekibi Olympiacos'a imza attı.

Milli futbolcuYusuf Yazıcı​, Olympiacos'ta.

Bir süredir serbest statüde olan orta saha​ futbolcusu Yusuf Yazıcı, Yunanistan​ ekibi Olympiacos ile sözleşme imzaladı.

2019 yılında transfer olduğu Fransız kulüp Lille ile sözleşmesi Haziran ayında biten Yusuf, 135 kez formasını giydiği kulüpte 29 gol kaydetmişti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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