Yusuf Yazıcı Olympiacos'ta!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Eylül 2024 20:09 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 20:30
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunan ekibi Olympiacos'a imza attı.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Olympiacos'ta.
Bir süredir serbest statüde olan orta saha futbolcusu Yusuf Yazıcı, Yunanistan ekibi Olympiacos ile sözleşme imzaladı.
2019 yılında transfer olduğu Fransız kulüp Lille ile sözleşmesi Haziran ayında biten Yusuf, 135 kez formasını giydiği kulüpte 29 gol kaydetmişti.
Kaynak: tgrthaber.com