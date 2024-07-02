Yusuf Yazıcı savaşı kızışıyor! Fenerbahçe de devreye girdi

02 Temmuz 2024 16:49 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 16:50

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü bonservisiyle transfer ettiğini duyurdu!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü bonservisiyle transfer ettiğini duyurdu!

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin Yusuf Yazıcı'yı da listesine aldığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE YUSUF YAZICI İLE İLGİLENİYOR

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin işi resmiyete dökmesi durumunda transferde en ciddi rakibinin Milan olacağı ifade edildi.

Haberde Milan'ın teknik direktörü Paulo Fonseca'nın Lille'in eski hocası olduğu ve Yusuf Yazıcı'yı İtalyan ekibine getirmek istediği öne sürüldü.

KARARINI TURNUVA SONRASI VERECEK

A Milli Takım'la EURO 2024'te boy gösteren Yusuf Yazıcı'nın son kararını turnuvanın bitmesinin ardından vermesi bekleniyor.

42 MAÇTA 12 GOL-4 ASİST

Yusuf Yazıcı geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 42 maça çıkarken 12 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında gösteriliyor.