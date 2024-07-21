Zenit Başkanı Medvedev, Galatasaray'ın ilgilendiği Wendel transferi hakkında konuştu

21 Temmuz 2024 19:27 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 21:36

Sarı kırmızılılar, Zenit forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcus Wendel'i transfer edebilmek için görüşmelere başladı.

Rus takımı Zenit, 26 yaşındaki ortasaha için 30 milyon Euro talep etti. Galatasaray ise bu fiyatı aşağı çekmek için formül arıyor. Yerel basında çıkan, "Galatasaray, Wendel ile anlaştı" iddialarına Zenit Başkanı Medvedev açıklamalarda bulundu.

ZENİT'TEN RESMİ AÇIKLAMA

Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Championat'a konuştu.

Medvedev, "Wendel'in Galatasaray ile anlaştığı iddiaları yalan. Wendel, Zenit'in oyuncusu." dedi.

ZENİT KARNESİ

Zenit, Marcus Wendel'i 2020 yılında Portekiz ekibi Sporting'den 20 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, Zenit'te 125 maçta forma giyerken 20 gol, 27 asist katkısı verdi.