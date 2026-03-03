Menü Kapat
 Sude Naz Tekbaş

Müslüm Gürses sevenleri duygusal anlar yaşadı! 13. yıldönümünde mezarı başında anıldı

Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 13’üncü yılında hayranları tarafından yine unutulmadı. Hayranları mezarı başında duygusal anlar yaşadı. İşte detaylar...

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2026
14:46
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
14:46

Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses'in ölümünün üstünden tam 13 yıl geçti. Bu yıl da her yıl olduğu gibi hayranları tarafından kabri başında anıldı. İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Müslüm Gürses için, 13’üncü ölüm yıl dönümünde ’ndaki kabri başında anma programı düzenlendi. Sanatçıyı anmak için mezarlığa gelen hayranları, dua ederek kabri başında Kur’an-ı Kerim okudu. Kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının mezarı başından ayrılmadı. Anma programı yapılan duaların ardından sona erdi.

Müslüm Gürses sevenleri duygusal anlar yaşadı! 13. yıldönümünde mezarı başında anıldı

"EN ACI GÜNÜMÜZ"

Müslüm Gürses’e benzerliği ile dikkat çeken Yılmaz Tunç, "Bugün değil biz her zaman buradayız. Acımız çok derin. Vefatından 13 yıl geçmesine rağmen unutmadık unutturmayacağız. Müslüm baba hep gönüllerde yaşayacak. Müslüm baba bize; sevgiyi, merhameti, aşkı ve vicdanı hissettiriyor. En acı günümüz. Akın akın insanlar geldi buraya" dedi.

Müslüm Gürses sevenleri duygusal anlar yaşadı! 13. yıldönümünde mezarı başında anıldı

MÜSLÜM GÜRSES’İ ANMAK İÇİR JAPONYA’DAN GELDİ

Anma programı için Japonya’dan gelen Kadir Doğan, Müslüm Gürses’in acıyla nota yaptığını söyleyerek, " Buraya Müslüm Gürses’in anma programı için Japonya’dan geldim. Müslüm baba bizim için çok değerli ve büyük bir sanatçıdır. Müslüm Gürses’in müziği diğerlerinden farklı. Acıyla nota yapar gibi. Babam bana Müslüm baba sevgisini aşıladı. Ondan dolayı Müslümcüyüm" diye konuştu.
Ferdi Tayfur’a benzerliği ile dikkat çeken İlkay Varol ise, Ferdi Tayfur sevenleri olarak Müslüm Gürses sevenlerinin yanında olduklarını söyledi. Müslüm Gürses’in Almanya’da menajerliğini yapan Mesut Kaya, Müslüm Gürses’in çok iyi bir insan olduğuna değinerek, " Çok iyi, dostane bir insandı. Muhterem abla ona çocuk gibi bakardı. İki haftada bir pazar günleri ziyarete gelip duamızı ediyoruz" şeklinde konuştu.

Müslüm Gürses sevenleri duygusal anlar yaşadı! 13. yıldönümünde mezarı başında anıldı
