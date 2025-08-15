Van'ın Müslüm Babası! Benzerliği hayrete düşürüyor

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesi’nde yaşayan 38 yaşındaki 3 çocuk babası Müslüm Tunç, görenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses’e olan benzerliğiyle dikkat çeken Tunç, gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılaşıyor.

ADINI DEĞİŞTİRDİ

Aslen adı “Saim” olan Tunç, sanatçıya benzerliği çevresinde sıkça dile getirilince 6 ay önce nüfus kayıtlarında ismini “Müslüm” olarak değiştirdi. Saç stili, kıyafet tercihi, ses tonu ve hatta günlük yaşam alışkanlıklarıyla “Müslüm Baba”yı andıran Tunç, yolculuklarında da Gürses’in şarkılarını dinleyip eşlik ediyor.

YOĞUN İLGİYLE KARŞILAŞIYOR

“Vanlı Müslüm” veya “Müslüm Baba” lakaplarıyla tanınan tır şoförü, insanların fotoğraf taleplerini geri çevirmediğini dile getirdi. Gürses’in 3 Mart 2013’te hayatını kaybetmesine rağmen onun anısını yaşatmak istediğini belirten Tunç, “Bana gösterilen sevgi beni mutlu ediyor. Müslüm Baba’yı yaşatmak için elimden geleni yapacağım” dedi.

Müslüm Tunç, her yeni durakta hayranlarının ilgisiyle karşılaşıyor; kimi onu görünce donup kalıyor, kimi ise yanına koşup hatıra fotoğrafı çekiyor.

"KENDİSİ MÜSLÜM BABA'YI ARATMIYOR"

Tunç'un iş arkadaşı Kenan Bulut ise "İlk gördüğümde çok şaşırdım, Müslüm Gürses'e çok benziyor. Tanıştıktan sonra daha çok sevdim. Kendisi Müslüm Baba'yı aratmıyor. Biz de kendisine 'Müslüm Baba' diyoruz." ifadelerini kullandık. İki yıldır Tunç ile arkadaşlık yaptığını dile getiren İbrahim Mutlu da "İlk gördüğümde 'Müslüm Baba tırcılığa mı başladı?' diye düşündüm, çok şaşırdım. Güzel şarkılar söylüyor. Kendisiyle oturduğumuzda Müslüm Baba'ya olan özlemimizi gideriyoruz." dedi.