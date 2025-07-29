Düzce’de kontrolsüz yola çıkan çekici motosiklete çarptı! Olay anı kameralara yansıdı

Düzce’de Öztürkler Kavşağı’nda D-100 karayolu Sakarya istikametinden Bolu istikametine seyir halinde olan motosiklet, sanayiden D-100 karayoluna ansızın çıkan çekici araç ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpışmanın ardından savrulan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güzergahta seyir halinde olan bir başka otomobilin araç içi kamerasına anbean yansıdı.