İsrail vatandaşı kadın AVM'de protesto yağmuruna tutuldu

İstanbul Sarıyer’de İsrail ordusuna yakın destek verdiği belirtilen İsrail vatandaşı kadın Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri tarafından protesto edildi.

Yaklaşık 20-25 kişilik grup, kadını alışveriş yaparken protesto etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan gerginliğin ardından AVM boşaltılarak, kadın güvenlik görevlileri eşliğinde AVM’den çıkarıldı.

Öte yandan, platform üyelerinin 2 gün önce kadın hakkında savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.