Kastamonu'da fırtına ağaçları kökünden söktü: Rüzgarın hızı 116 kilometreye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" kodla uyardığı Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçelerinde şiddetli fırtına hayatı adeta felç etti. Rüzgarın hızının yer yer saatte 116 kilometreye kadar ulaştığı bölgede devrilen ağaçlar Cide-Bartın karayolunu ulaşıma kapatırken, İnebolu ve çevre ilçelerde de çok sayıda ağaç kökünden söküldü. Cide sahilinde metrelerce yüksekliğe ulaşan dev dalgalar kıyı şeridini döverken; Cide, İnebolu, Abana, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde ekipler yolları açmak ve olumsuzlukları gidermek için çalışma yürütüyor.