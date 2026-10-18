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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 12:46

Adana’da fırtına dehşeti dronla görüntülendi! Sadece 30 saniye sürdü: Binanın çatısını rüzgar aldı götürdü

Adana’nın Yüreğir ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, 3 katlı bir binanın prefabrik çatısını uçurdu. Evde 10 kişinin bulunduğu sırada yaşanan fırtına dehşetini anlatan ev sahibi Davut Şahin, "Deprem oluyor sandık, her şey 30 saniyede oldu bitti" dedi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 12:46

ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dün etkili olan ve , 3 katlı binada hasara neden oldu. 

Adana’da fırtına dehşeti dronla görüntülendi! Sadece 30 saniye sürdü: Binanın çatısını rüzgar aldı götürdü

Rüzgarın etkisiyle binanın prefabrik çatısı yerinden sökülürken, çatı katındaki evin içi darmadağın oldu. Olay sırasında evde bulunan aile ve misafirlerinden oluşan toplam 10 kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, binada maddi hasar meydana geldi.

Adana’da fırtına dehşeti dronla görüntülendi! Sadece 30 saniye sürdü: Binanın çatısını rüzgar aldı götürdü

"EVİ YIKTI GEÇTİ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 61 yaşındaki ev sahibi Davut Şahin, bir anda fırtına çıktığını söyleyerek, "Otuz saniye ya sürdü ya sürmedi. Evde misafirler ve çocuklar vardı. Evi yıktı geçti. Hepsi otuz saniyede oldu. Nereye tutunacağımızı şaşırdık. Kapılara duvarlara tutunduk. Sonrasında her taraf yıkıldı" dedi.

Adana’da fırtına dehşeti dronla görüntülendi! Sadece 30 saniye sürdü: Binanın çatısını rüzgar aldı götürdü

"BURAYI BİR ŞEKİLDE YENİDEN İNŞA ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Şahin, önce deprem olduğunu düşündüklerini ifade ederek, "Öyle bir uğultu geldi. Yapacak bir şey yok. Çocuklarımıza bir şey olmadı. Evde 10-12 kişi vardı. Ev yerle bir oldu. Afetten daha kötü oldu. Yetkililer yardım yaparlarsa güzel olur. Yapmazlarsa da canları sağ olsun. Burayı bir şekilde yeniden inşa etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Adana’da fırtına dehşeti dronla görüntülendi! Sadece 30 saniye sürdü: Binanın çatısını rüzgar aldı götürdü
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ETİKETLER
#Sağanak Yağış
#yüreğir
#Şiddetli Rüzgar
#Kiremithane Mahallesi
#Davut Şahin
#Yaşam
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