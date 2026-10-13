Simit almak istedi, 2 milyon liralık aracından oldu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Afyonkarahisar’da simit almak için yol kenarında duran bir sürücü, aracını çalışır halde bırakınca beklenmedik bir olayla karşılaştı. Sürücü simit almak için araçtan indiği sırada otomobile giren şüpheli, aracı çalarak olay yerinden uzaklaştı. Otomobil sahibi şüpheliden şikâyetçi olurken ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından şüpheliyi yakaladı.