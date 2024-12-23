Video Galeri>GÜNDEM>Yunanlılara kafa tutan balıkçı oltasına takılan şeyle şaşkınlığa uğradı
Yunanlılara kafa tutan balıkçı oltasına takılan şeyle şaşkınlığa uğradı
23-12-2024 22:19
| Güncelleme: 23-12-2024 22:23
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında balık avına çıkan, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutmasıyla tanınan balıkçı İlker Özdemir, bu kez yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 2,5 metre uzunluğunda bir ay balığıyla karşılaştı.
Kılıç balığı avı için teknesi "Kızılelma" ile denize açılan İlker Özdemir ve arkadaşı, parakete takımlarını toplarken büyük bir dirençle karşılaştı. Denizin içinden yükselen dev balığın ay balığı olduğunu fark eden Özdemir, "Bu inanılmaz büyüklükte bir balıktı. Ay balıkları genelde planktonla beslenir ve parakete takımlarına takılmaları çok nadirdir. Böyle bir avın denk gelme ihtimali binde birden bile azdır” dedi.
Dev ay balığı, oltadan kurtularak doğal ortamına geri döndü. Denizlerin biyolojik zenginliğini vurgulayan Özdemir, “Bu olay, denizlerimizin ne kadar zengin bir ekosisteme sahip olduğunu gösteriyor. Ancak bu zenginliği korumamız gerekiyor. Türk balıkçılar olarak görevimiz sadece avlanmak değil, aynı zamanda denizlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır” diye konuştu.