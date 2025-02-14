Zabıtanın yakaladığı dilencinin düştüğü hal pes dedirtti

DİLENCİLİK YAPMANIN SUÇU NEDİR?

Dilencilik yaptırmak, 5237 sayılı TCK’nın 229. maddesine göre suç olup, çocukları veya kendini idare edemeyen kişileri dilendirenler 1 ila 3 yıl hapis cezası alabilir. Suç, yakın akrabalar veya örgütlü şekilde işlendiğinde ceza artırılır. Buna karşın, dilencilik yapmak suç değil, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesine göre kabahat sayılır ve dilencilik yapan kişiye idari para cezası uygulanır. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak kamuya geçirilir.