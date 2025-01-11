1 Milyon Mehmet adıyla tanınan fenomen Mehmet Bucak'tan acı haber

11 Ocak 2025 20:14 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 21:03

Sokak sokak dolaşıp insanlara sorduğu "1 milyonun var mı?" sorusuyla dikkat çekerek fenomen olan Mehmet Bucak yaşamını yitirdi. Ailesi 1 Milyon Mehmet adıyla tanınan ismin ölüm nedenini duyurdu.

Mersin’de "1 Milyon Mehmet" olarak tanınan ve sosyal medyada fenomen haline gelen 56 yaşındaki Mehmet Bucak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bucak, binlerce takipçisi ve kendine özgü tarzıyla hem sosyal medyada hem de çevresinde sevilen bir isimdi.

AİLESİ ACI HABERİ DUYURDU

Üç çocuk babası olan Mehmet Bucak’ın vefatı, sevenlerini derinden üzdü. Bucak’ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Ailesi ve yakınları tarafından yapılan açıklamada, "Canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz Mehmet abimizi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. Mehmet Bucak, 5 yıl önce sokak sokak dolaşıp insanlara "1 milyonun var mı?" diye sorarak dikkat çekmişti.

Bu davranışıyla çevresinde "1 Milyon Mehmet" olarak anılmaya başlanan Bucak, zamanla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Onunla dalga geçilmesinden rahatsız olan hayırsever bir mağaza sahibinin açtığı YouTube kanalı sayesinde Bucak, fenomen haline gelerek binlerce kişinin sevgisini kazandı. Mersin’in sevilen isminin vefatı, sosyal medyada ve çevresinde büyük bir üzüntüyle karşılandı.