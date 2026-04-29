10 bin adım sağlığa faydalı mı? Oytun Erbaş'tan yine gündem olacak çıkış: "Hikaye, bir şehir efsanesi"

Her gün 10 bin adım atmanın sağlığa iyi geldiğine yönelik bir inanış var... Prof. Dr. Oytun Erbaş konuyla ilgili yine gündem olacak bir açıklama yaptı. Erbaş, "10 bin adım şehir efsanesi ve yalan" dedi.

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 13:51

Prof. Dr. Oytun Erbaş, yine gündem olacak ifadelere imza attı. 'Günde 10 bin adım atmak sağlığa faydalı' inanışıyla ilgili soruya Erbaş, bunun bir şehir efsanesi olduğunu söyledi.

"10 BİN ADIM ŞEHİR EFSANESİ VE YALAN"

Ensonhaber'in YouTube programına konuk olan Erbaş, 10 bin adım muhabbetinin bir hikaye olduğunu yineledi. Erbaş, "Yapılan çalışmalarda bütün adım sayılarının etkili olduğu gözükmüş. Bin de 2 bin de, 500 de etkili 5 dakika da... Bu 10 bin adım şehir efsanesi ve yalan" dedi.

"ADIM ATIP EVE GELİP MAKARNALARI GÖMERSENİZ YİNE KİLO ALIRSINI"

"Kilo vermek isteyenler günde 10 binden fazla adım atarsanız kalori açığı oluşturuyorsunuz bu doğru" diye konuşan Erbaş, "Her gün 10 bin adım atmak da yorucu bir şey. O zaman da kortizon artabiliyor. Kortizon artınca da yağlanma artabilir. Adım atıp eve gelip makarnaları gömerseniz yine kilo alırsınız. 'Hocam ben çok adım attım kilo aldım' diyen de var" ifadelerini kullandı.

"KAHVE İŞTAHI KESER, YAĞ DA YAKAR"

Kilo vermek isteyen vatandaşlara da egzersiz öneren Erbaş, "Açken bir de kahve içeceksin. Kahve iştahı çok iyi keser. Yağ da yakar" diye konuştu.

