Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

KÖFN grubu yeniden bir arada! Sosyal medyadan duyurdular

KÖFN grubundan sevindiren haber geldi. Ayrılık kararıyla yollarını ayıran ikili, uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geldi ve yeni şarkı müjdesiyle hayranlarını heyecanlandırdı. Grup bir araya geldiğini sosyal medyadan paylaştıkları video ile duyurdu.

KÖFN’den sevindiren haber geldi. Ayrılık kararıyla yollarını ayıran KÖFN ikilisi, uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geldi. Hayranlarını heyecanlandıran gelişmeyle birlikte grup, yeni şarkı hazırlığında olduklarını da duyurdu. Birleşme haberini ise sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile açıkladılar.

Ayrılık kararıyla yollarını ayıran KÖFN ikilisi, uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geldi ve yeni şarkı hazırlığında olduklarını duyurdu.
KÖFN, Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'den oluşan bir grup olarak tanınıyor.
Grup, 2024 yılında ayrılık kararı almıştı.
Ayrılığın perde arkasında fikir ayrılıkları ve Bilge Kağan Etil'in yurt dışına yerleşme planları olduğu iddiaları konuşulmuştu.
KÖFN'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ikilinin yeniden bir araya geldiği duyuruldu.
İkili, yeni bir şarkı üzerinde çalıştıklarını da duyurdu.
KÖFN GRUBU YENİDEN BİR ARADA

Türk alternatif pop sahnesine hızlı bir giriş yapan KÖFN, kısa sürede yakaladığı çıkışla listelerinde dikkat çekici bir başarı elde etmişti. Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’den oluşan ikili özellikle “Bi’ Tek Ben Anlarım”, “Al Aramızdan” ve “ZAR ZOR” gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşarak güçlü bir hayran kitlesi oluşturmuştu.

Ancak bu başarılı yükselişin ardından 2024 yılında sürpriz bir ayrılık haberi gündeme gelmişti. Temmuz 2024’te sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, kısa süre içinde KÖFN projesini noktaladıklarını duyurmuş ve kariyerlerine bireysel olarak devam etme kararı almıştı.

Ayrılığın perde arkasında ise fikir ayrılıkları ve Bilge Kağan Etil’in yurt dışına yerleşme planlarının olduğu iddiaları konuşulmuştu. Bu gelişme, grubun hayranları arasında büyük bir üzüntüye neden olurken, iki isim de bir süre kendi projeleriyle müzik yolculuklarına devam etmişti.

Ancak bugün gelen haber, tüm bu sürece farklı bir yön verdi. KÖFN’ün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, ikilinin yeniden bir araya geldiğini gözler önüne serdi. Yayınlanan videoda Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’in barıştığı ve KÖFN projesini yeniden canlandırma kararı aldığı görüldü.

YENİ ŞARKI MÜJDESİ

Üstelik bu sürpriz dönüş yalnızca bir barışma haberiyle sınırlı kalmadı. İkili, aynı zamanda yeni bir şarkı üzerinde çalıştıklarını da duyurarak hayranlarına ikinci bir müjde verdi. Bu gelişme, KÖFN dinleyicileri arasında büyük bir heyecan uyandırırken, grubun müzik sahnesine nasıl bir dönüş yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

Uzun süren sessizliğin ardından gelen bu birleşme haberi, KÖFN’ün müzik yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Hayranlar ise şimdi gözlerini çıkacak yeni şarkıya çevirmiş durumda.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlü şarkıcı Alişan kardeş acısını anlattı! ‘Öldüğünü bile anlamadı’
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şarkıcı Simge Sağın'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
