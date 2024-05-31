14 kişinin hayatını kaybettiği evin müteahhidinden skandal sözler: Deprem çok şiddetliydi

31 May 2024 20:35 - Güncelleme : 31 May 2024 20:57

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay’da büyük yıkıma neden olmuş, binlerce bina çökmüş ve yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetmişti.

En fazla hasarın yaşandığı yerlerden biri olan Hatay’ın İskenderun ilçesinde, depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği 17 katlı MCG Towers binasının yıkılmasına ilişkin davanın tutuksuz 13 sanığının yargılanmasına devam ediliyor.

İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, başka bir suçtan cezaevinde bulunan müteahhit Mehmet Coşkun G. ve tutuksuz sanık statik proje müellifi Mehmet Y., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Duruşmaya, tutuksuz bir sanık, avukatlar ve mağdurlar da katıldı.

SAVUNMASINDAKİ SÖZLER DİKKAT ÇEKTİ

Hakkındaki iddialara hakkında savunma yapan Mehmet Coşkun G., inşaat çalışmalarında en iyi malzemeleri kullandığını söyleyerek suçu olmasına karşın çekmeye razı olduğunu söyledi.

"C40 BETON DÖKTÜM AMA DEPREM ÇOK ŞİDDETLİYDİ"

Binanın inşaatı esansında başka bir suçtan dolayı cezaevine girdiğini hatırlatan Mehmet Coşkun G., "Benden sonra binanın yapımını fiili olarak şirket müdürüm yürüttü. O da zaten yüklü miktar parayla daha sonra kaçtı. Cezaevinde olmasaydım ben de o binada oturuyor olacaktım ve ölecektim. Biz ölsek de bina yaşasın diye C40 beton döktürdüm ancak deprem çok şiddetliydi, bu kadar yüksek bir bina bu şiddetteki bir depreme dayanmazdı" dedi.

Öte yandan, duruşma öncesi apartmanda vefat edenlerin yakınları ve avukatlar, adliye önünde açıklama yaptı. Depremde annesini kaybeden Süheyl Sümbültepe, "Bizler adalet peşinde aileleri ve MCG Towers’da ailelerini kaybedenlerin yakınları olarak sorumluların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.