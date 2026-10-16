16 Ekim 2026 hava durumu! Meteoroloji il il açıkladı: Sarı kodlu alarm verildi, sağanak çok şiddetli vuracak
Son bir haftadır Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış şiddetini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere 8 il için sarı kodlu uyarı verdi. Yapılan açıklamada vatandaşlara ani sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı. İşte 16 Ekim 2026 yurt geneli hava durumu raporu...
Türkiye'yi etkisi alan yağışlı hava haftanın son iş gününde şiddetini artırarak devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, cuma günü İzmir, Manisa, Aydın ve Şanlıurfa dışında kalan illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
HABERİN ÖZETİ
16 Ekim 2026 hava durumu! Meteoroloji il il açıkladı: Sarı kodlu alarm verildi, sağanak çok şiddetli vuracak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre cuma günü Türkiye genelinde yağışlar şiddetini artıracak, 8 il için sarı kodlu uyarı verilirken Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor.
İzmir, Manisa, Aydın ve Şanlıurfa dışındaki illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Antalya, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Adana, Hatay, Mersin, İstanbul, Kırklareli, Kahramanmaraş, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 il için sarı kodlu alarm verildi.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayacak yağışların gece etkisini artırarak cumartesi günü de kuvvetli şekilde sürmesi bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Antalya, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava Olayı
Etkilenmesi Beklenen Bölgeler / İller
Kuvvetli Sağanak Yağış
Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Antalya, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum çevreleri
Toz Taşınımı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
İSTANBUL'DA YAĞIŞ YENİDEN ŞİDDETİNİ ARTIRACAK
İstanbul'un cuma günü sabah saatlerinden itibaren tekrar yağış almaya başlayacağı, özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli sağanak olacağı tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cumartesi günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor. Sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, cuma günü 8 il için sarı kodlu uyarı verildi.
Sarı kod verilen iller;
Adana, Hatay, Mersin, İstanbul, Kırklareli, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Osmaniye
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul çevreleri ve Kırklareli kıyıları ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde, gece saatlerinde ise Avrupa Yakasında kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, İç Ege ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 18°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C Çok bulutlu
MUĞLA °C, 19°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 23°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 24°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 18°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 23°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Ankara, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 16°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Bolu hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 22°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 21°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 20°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, (Şanlıurfa dışında) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 23°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 24°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı