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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 09:42

16 Ekim 2026 hava durumu! Meteoroloji il il açıkladı: Sarı kodlu alarm verildi, sağanak çok şiddetli vuracak

Son bir haftadır Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış şiddetini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere 8 il için sarı kodlu uyarı verdi. Yapılan açıklamada vatandaşlara ani sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı. İşte 16 Ekim 2026 yurt geneli hava durumu raporu...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 09:42

Türkiye'yi etkisi alan yağışlı hava haftanın son iş gününde şiddetini artırarak devam edecek. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, cuma günü , Manisa, Aydın ve Şanlıurfa dışında kalan illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

16 Ekim 2026 hava durumu! Meteoroloji il il açıkladı: Sarı kodlu alarm verildi, sağanak çok şiddetli vuracak

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre cuma günü Türkiye genelinde yağışlar şiddetini artıracak, 8 il için sarı kodlu uyarı verilirken Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor.
İzmir, Manisa, Aydın ve Şanlıurfa dışındaki illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Antalya, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Adana, Hatay, Mersin, İstanbul, Kırklareli, Kahramanmaraş, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 il için sarı kodlu alarm verildi.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayacak yağışların gece etkisini artırarak cumartesi günü de kuvvetli şekilde sürmesi bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

KUVVETLİ SAĞANAK VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, , Antalya, , Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava OlayıEtkilenmesi Beklenen Bölgeler / İller
Kuvvetli Sağanak YağışBatı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Antalya, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum çevreleri
Toz TaşınımıGüneydoğu Anadolu Bölgesi

İSTANBUL'DA YAĞIŞ YENİDEN ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

İstanbul'un cuma günü sabah saatlerinden itibaren tekrar yağış almaya başlayacağı, özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli sağanak olacağı tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cumartesi günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor. Sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

https://x.com/meteoroloji_twi/status/2110960810704904432

8 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, cuma günü 8 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Sarı kod verilen iller; 

Adana, Hatay, Mersin, İstanbul, Kırklareli, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Osmaniye

16 Ekim 2026 hava durumu! Meteoroloji il il açıkladı: Sarı kodlu alarm verildi, sağanak çok şiddetli vuracak

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul çevreleri ve Kırklareli kıyıları ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

  • BURSA °C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ÇANAKKALE °C, 14°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İSTANBUL °C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde, gece saatlerinde ise Avrupa Yakasında kuvvetli olması bekleniyor.
  • KIRKLARELİ °C, 12°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, İç Ege ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DENİZLİ °C, 18°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İZMİR °C, 20°C
    Çok bulutlu
  • MUĞLA °C, 19°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • 16 Ekim 2026 hava durumu! Meteoroloji il il açıkladı: Sarı kodlu alarm verildi, sağanak çok şiddetli vuracak

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • ADANA °C, 23°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • ANTALYA °C, 24°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • BURDUR °C, 18°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • HATAY °C, 23°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Ankara, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • ANKARA °C, 13°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • ESKİŞEHİR °C, 11°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KONYA °C, 17°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • NEVŞEHİR °C, 16°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Bolu hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • BOLU °C, 11°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KASTAMONU °C, 11°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
  • SİNOP °C, 22°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
  • ZONGULDAK °C, 15°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
16 Ekim 2026 hava durumu! Meteoroloji il il açıkladı: Sarı kodlu alarm verildi, sağanak çok şiddetli vuracak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • AMASYA °C, 19°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • RİZE °C, 21°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 18°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 21°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 18°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS °C, 19°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 19°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • VAN °C, 20°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Ekim 2026 hava durumu! Meteoroloji il il açıkladı: Sarı kodlu alarm verildi, sağanak çok şiddetli vuracak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, (Şanlıurfa dışında) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 23°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MARDİN °C, 23°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİİRT °C, 24°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ŞANLIURFA °C, 25°C
    Çok bulutlu
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#İstanbul
#izmir
#ankara
#meteoroloji genel müdürlüğü
#güneydoğu anadolu bölgesi
#Gündem
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