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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 23:38
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 23:38

16 ilde yasa dışı bahis çetesine darbe: 6.2 milyar liradan fazla parayı akladıkları ortaya çıktı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin para transferine aracılık eden şebekeye yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hesaplarında 6 milyar 235 milyon liralık işlem trafiği tespit edilen 34 şüpheliden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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16 ilde yasa dışı bahis çetesine darbe: 6.2 milyar liradan fazla parayı akladıkları ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 23:38
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 23:38

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının raporu doğrultusunda bazı şahısların kişisel ve şirket hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. 

16 ilde yasa dışı bahis çetesine darbe: 6.2 milyar liradan fazla parayı akladıkları ortaya çıktı

MASAK VE SİBER POLİSİ DEŞİFRE ETTİ: 6.2 MİLYAR TL’LİK HESAP HAREKETİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen mali analiz ve incelemelerde, aralarında ortaklık bağı bulunmayan 11 şirketin sahibi olduğu belirlenen 36 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 2023-2025 yılları arasındaki kişisel ve şirket hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda 722 bin 235 işlemde toplam 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık para hareketi olduğu ortaya çıkarıldı. 

16 ilde yasa dışı bahis çetesine darbe: 6.2 milyar liradan fazla parayı akladıkları ortaya çıktı

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında Kocaeli, , İzmir, Antalya, Aydın, Bursa, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Karaman, Karabük, Samsun, Mardin, Muş, Uşak ve Hakkari'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 5 gram esrar ve 120 fişek ele geçirildi.

16 ilde yasa dışı bahis çetesine darbe: 6.2 milyar liradan fazla parayı akladıkları ortaya çıktı

29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, birinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari durumda bulunan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ETİKETLER
#İstanbul
#7258 Sayılı Kanun
#Mali Suçları Araştırma Kurulu
#Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı
#Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
#Gündem
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