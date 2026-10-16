İstanbul'da yasa dışı bahisçilere SMS operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 3 Ağustos’ta gerçekleştirilen SMS operasyonunda tutuklanan şüphelilere ait dijital materyalleri inceledi.
İncelemelerde, Android tabanlı telefonlara yüklenen bir uygulamanın kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, farklı kişilere ait GSM hatlarını uygulamaya tanımlayarak bu hatlar üzerinden yasa dışı bahis içerikli SMS’ler gönderdiği belirlendi.
GSM hatlarını sisteme tanımlayan şüphelilerin, gönderilen mesaj başına 0,005 ile 0,01 Euro arasında gelir elde ettikleri ve sistem üzerinden 1 milyondan fazla yasa dışı bahis içerikli SMS gönderildiği tespit edildi.
16 Eylül’de şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesapları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ve 3 daireye el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.