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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 09:40

İstanbul'da yasa dışı bahisçilere SMS operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da yasa dışı bahis içerikli SMS gönderiminde kullanıldığı belirlenen sistem üzerinden 1 milyondan fazla mesaj gönderildiği tespit edildi. Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin mesaj başına 0,005 ile 0,01 Euro arasında gelir elde ettikleri belirlendi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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İstanbul'da yasa dışı bahisçilere SMS operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 09:40

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 3 Ağustos’ta gerçekleştirilen SMS operasyonunda tutuklanan şüphelilere ait dijital materyalleri inceledi.

SMS'LER UYGULAMA ÜZERİNDEN GÖNDERİLDİ

İncelemelerde, Android tabanlı telefonlara yüklenen bir uygulamanın kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, farklı kişilere ait GSM hatlarını uygulamaya tanımlayarak bu hatlar üzerinden yasa dışı bahis içerikli SMS’ler gönderdiği belirlendi.

İstanbul'da yasa dışı bahisçilere SMS operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

SMS BAŞI 0,01 EURO

GSM hatlarını sisteme tanımlayan şüphelilerin, gönderilen mesaj başına 0,005 ile 0,01 Euro arasında gelir elde ettikleri ve sistem üzerinden 1 milyondan fazla yasa dışı bahis içerikli SMS gönderildiği tespit edildi.

İstanbul'da yasa dışı bahisçilere SMS operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

16 Eylül’de şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesapları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ve 3 daireye el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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