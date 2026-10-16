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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 19:21

Esenyurt’ta yasa dışı bahis çetesine operasyon: Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta yasa dışı bahis organizasyonunun "dış finans evi" olarak kullandığı tespit edilen daireye operasyon düzenlendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen baskında yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Esenyurt’ta yasa dışı bahis çetesine operasyon: Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 19:21

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 'ta bir dairenin yasa dışı bahis faaliyetlerinde "dış finans evi" adı altında kullanıldığını tespit etti. 

TELEGRAM ÜZERİNDEN YÖNETMİŞLER: PANEL SİSTEMİ ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis oynatılmasında kullanılan bir panel sisteminin aktif olarak çalıştırıldığı belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonuna ait görüşmelerini uygulaması üzerinden yürüttükleri de deşifre edildi. Adreste yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 adet laptop ile 10 adet şahıs ve ofis cep telefonuna el konuldu. 

4 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan Hakan T., Hasan S., Serhat Ç. ve Yusuf Ç. isimli 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 4 şüpheli, "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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#Hakan T.
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