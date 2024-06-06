17 ilde FETÖ'ye ağır darbe! 72 kişi yakalandı

06 Haziran 2024 08:04 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 08:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 17 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür yapılan “KISKAÇ-19” operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak’ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-19” operasyonlarında şüphelilerin;

Örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi."