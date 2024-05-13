2 kurt etrafını sardı: Korku dolu anlar yaşayan genç o anlar kayda aldı

13 May 2024 11:28 - Güncelleme : 13 May 2024 11:41

Sivas'ta yaşayan 19 yaşındaki Melih Baki Bakay, tarım arazisine gübre atmaya giderken hayatının şokunu yaşadı. Traktörün etrafına koşarak gelen hayvanları önce köpek sandı daha sonra kurt olduğunu anladı.

Kendisine yaklaşan hayvanların kurt olduğunu anlayan Bakay, cep telefonu kamerası ile kurtları görüntüledi. Görüntülerde 2 kurdun traktörün etrafında dolaştığı anlar yer aldı.

"ÖNCE KÖPEK SANDIM, KURT OLDUĞUNU DAHA SONRA ANLADIM"

Sivas'tan köye gittiğini ifade eden Melih Baki Bakay, “Tarlalara gübre atılması gerekiyordu. Birkaç tarlaya attıktan sonra başka bir tarlaya geçtim. Bir yabanin bana yaklaştığını gördüm. En başta köpek sandım, sonra kurt olduğunu gördüm. Bana doğru yaklaştı, yanıma geldi. Normalde kurtlar yaklaşmaz. Sonra bir tane değil iki tane olduğunu fark ettim. Videolarını alıp yoluma devam ettim. Benimle tarlaya geldiler. Tarlada bayağı koştu, oynadılar. Onların nasıl oynadığını, nasıl hızlı olduklarını görme şansım oldu. Tarladan çıktığımda da bir süre takip ettiler. Sonra da kendi yuvalarına döndüler sanırım. Ben onların daha küçük olduğunu düşünüyorum. Meraklarından dolayı yanıma geldiklerini düşünüyorum. Tedirgin olmadım çünkü yaban hayatı ile iç içeyim. Hayvanları çok seviyorum, o yüzden tedirginlik yaşamadım” dedi.